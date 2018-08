Zingonia, ancora fiamme nelle torri

Ennesimo intervento dei vigili del fuoco Ancora un episodio di un incendio all’interno delle torri di Zingonia, il sesto in pochi mesi, si è verificato nella giornata di giovedì 23 agosto.

In azione i vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e un’automedica e un’ambulanza a Zingonia dove per l’ennesima volta in questi mesi si è sviluppato un incendio all’interno delle famigerate torri che dovrebbero essere disabitate. Anche in questo caso come nei precedenti, non ci sarebbero feriti, a prendere fuoco l’ammasso di rifiuti che è stipato all’interno degli appartamenti. Fumo e fiamme hanno costretto a chiudere la strada per far intervenire i pompieri. Ormai, tuttavia, gli interventi per spegnere roghi più o meno sviluppati sono all’ordine del giorno.

