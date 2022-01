Due box in fiamme, vigili del fuoco in azione a Zingonia - Foto Il rogo è divampato sabato sera, 1 gennaio, in piazza Affari.

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti sabato sera verso le 21 per un incendio a Zingonia in piazza Affari. Il rogo, per cause in corso d’accertamento, è divampato in due box sotterranei, all’interno dei quali erano conservati materiali di vario tipo. Spente le fiamme, i pompieri hanno bonificato e hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Sul posto i carabinieri Zingonia e il sindaco di Verdellino Silvano Zanoli.

Il fumo

Una fase dei soccorsi

