Zingonia, gli ex abitanti delle torri

Case Aler in affitto a Bergamo e Treviglio Si tratta di famiglie che avevano appartamenti di proprietà nei palazzoni e alle quali l’Aler, ora ente proprietario dell’area, ha già consegnato da mesi abitazioni in affitto.

Ma dove sono finite tutte le persone che abitavano nei palazzi «Anna» e «Athena»? Un lecito interrogativo che si ponevano in tanti lunedì 25, durante le prime fasi del cantiere che porterà all’abbattimento delle sei torri di Zingonia. Ecco la risposta. Delle 70 famiglie prese in carico negli ultimi due anni – con «accelerata finale» soprattutto negli ultimi sei mesi, visto l’imminente avvio dei lavori di demolizione – dall’Aler, l’ente ora proprietario dell’area, più della metà sono stati trasferiti in alloggi di proprietà dell’Azienda per l’edilizia residenziale a Bergamo e Treviglio. Si tratta, nel dettaglio, di 24 famiglie trasferite in altrettante abitazioni Aler di Bergamo, 14 trasferite in altrettanti appartamenti Aler di Treviglio, 12 in alloggi Aler della zona e le restanti 20 famiglie sono state divise in altri Comuni.

