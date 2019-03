Zingonia, le torri ora sono vuote

Sei abusivi evacuati, un arresto per droga Sono stati recuperate poco fa, come si vede dalla foto, le ultime persona che ancora occupavano gli stabili in via di abbattimento.

Mattinata intensa quella di lunedì 25 marzo a Zingonia. Dalle prime luci dell’alba sono in azione i carabinieri, che hanno effettuato un’operazione di setaccio del territorio prima che cominciassero i lavori di abbattimento delle torri: un primo bilancio riferisce di un arresto per droga. Le ruspe hanno già cominciato a entrare in azione, e poco fa sono stati recuperati le ultime persone ancora negli stabili, come si vede nbella foto pubblicata qui sopra: sei gli abusivi evacuati.

Guarda qui il video delle ruspe in azione: https://www.ecodibergamo.it/videos/video/zingonia-guarda-le-ruspe-in-azione_1040160_44/

