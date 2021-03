Zona rossa, ma in un asilo 25 bambini

Multa e attività sospesa dai carabinieri Carabinieri e polizia locale hanno chiuso un asilo privato nella mattinata di martedì 16 marzo.

Nella mattinata di martedì 16 marzo a Verdello i carabinieri e la polizia locale sono intervenuti in un asilo privato, all’interno del quale c’erano 25 bambini (0-6 anni) nonostante la didattica in presenza sia sospesa in seguito alle restrizioni della zona rossa. Multata per violazione delle norme anti Covid la presidente dell’associazione che gestisce l’asilo. Inoltre, insieme ai tre operatori della struttura, è stata sanzionata anche per il mancato utilizzo della mascherina. L’attività didattica è stata sospesa. I genitori, rintracciati, sono andati a riprendersi i figli.

