71 nuovi positivi in Lombardia, 1 decesso

Coronavirus, a Bergamo ancora 5 casi Con 6.494 tamponi eseguiti, sono 71 i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di domenica 9 agosto. Di questi 12 debolmente positivi e 3 a seguito di test. Il numero di ricoverati cala ancora: restano come sabato 8 agosto 9 i pazienti in terapia intensiva mentre negli altri reparti passano da 162 a 155 (-7).

Il numero dei decessi arriva a 16,833, uno più di sabato 8 agosto. Per quanto riguarda le Province, il numero maggiore di casi si è registrato a Milano: 20 (di cui 12 in città), a seguire Mantova con 13, Brescia con 15, mentre a Bergamo sono stati trovati 5 positivi.



Aumentano quindi i guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva). A Sondrio si registrano zero contagi. Uno a Cremona, Lecco e Pavia.

I dati di domenica 9 agosto:

- i tamponi effettuati: 6.494, totale complessivo: 1.365.366

- i nuovi casi positivi: 71 (di cui 12 “debolmente positivi” e 3 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 74.432 (+ 29), di cui 1.431 dimessi e 73.001 guariti

- in terapia intensiva: 9 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 155 (-7)

- i decessi, totale complessivo: 16.833 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 20, di cui 12 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 12;

Como: 6;

Cremona: 1;

Lecco: 1;

Lodi: 3;

Mantova: 13*;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA