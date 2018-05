A 15 anni dalla legge Sirchia

fuma uno studente su cinque Celebrato il provvedimento che bandito le sigarette nei luoghi pubblici. A Bergamo il 58,8% dei giovani le ha provate almeno una volta.

Quindici anni fa lo stop al fumo nei luoghi pubblici, sigarette bandite da ristoranti, pub e discoteche: veniva approvata la legge Sirchia che tra molte polemiche e resistenze iniziali venne vista come una piccola rivoluzione nelle abitudini degli italiani, dei fumatori, ma soprattutto di chi era costretto a subire il fumo passivo. La strada fatta da allora in tema di contrasto al tabagismo è stata ripercorsa ieri in un convegno organizzato da Federarma Lombardia a Palazzo Pirelli, a Milano, dove sono stati presentati i risultati della campagna di prevenzione nelle farmacie promossa con l’Istituto nazionale dei Tumori e dove l’ex ministro Girolamo Sirchia ha ricordato la genesi della legge che porta il suo nome, ma ha posto l’accento anche sulle difficoltà attuali nel farla applicare. Bergamo non fa eccezione. Anche qui la rivoluzione c’è stata. I dati - soprattutto quelli riguardanti i giovani - sono però ancora preoccupanti. Tutti i numeri su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 27 maggio.

