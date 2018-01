A Bergamo a rischio mille docenti

Protesta per la «sentenza sui Diplomati» Sono circa 1000 le maestre che a Bergamo rischiano il posto di lavoro a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che non riconoscerebbe loro il diritto di insegnare. E giovedì mattina un centinaio di loro, guidato dai sindacati, ha presidiato il Provveditorato di via Pradello. Un inizio anno da incubo per queste lavoratrici.

«La sentenza del Consiglio di Stato – dice Salvo Inglima, segretario generale di Cisl Scuola Bergamo - ha sostanzialmente decretato che i docenti che hanno conseguito i diplomi magistrali entro il 2001 non hanno diritto a essere inseriti nella Graduatoria a esaurimento. Questo comporta che nonostante le diverse pronunce giudiziarie precedenti di segno opposto, in Italia decine di migliaia di docenti della scuola dell’infanzia e primaria rischiano di essere depennati dalla graduatoria. Molti di loro sono già di ruolo, cioè assunti a tempo indeterminato. Nella nostra provincia, un migliaio di docenti si trovano in questa situazione. Ci sarà un incontro al Miur per trovare una soluzione che tuteli i docenti e garantisca la continuità didattica».

«È una situazione che lede i diritti dei lavoratori e la continuità didattica nelle scuole – continua Inglima -. Noi spingeremo perché l’anno scolastico venga concluso normalmente, anche perché la magistratura ha già deciso che il titolo è valido, ora serve una decisione politica, che impedisca che per molti insegnanti si concretizzi una carriera di precario, nonostante i progressi ottenuti in graduatoria negli anni passati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA