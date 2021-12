A Bergamo la Babbo Running, 5 km su e giù per la città Per l’11° anno consecutivo, domenica 19 dicembre, si è tenuta a Bergamo Babbo Running, la corsa/camminata con il costume di Babbo Natale a sostegno della lotta contro i tumori infantili.

Per l’11° anno consecutivo, domenica 19 dicembre, si è tenuta a Bergamo Babbo Running, la corsa/camminata con il costume di Babbo Natale che ha coinvolto migliaia di runners per sostenere Gold For Kids, l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi, dedicato alla lotta contro i tumori infantili. Nata nel 2011, Babbo Running è ad oggi la più grande corsa in Italia dedicata al Natale. Il ritrovo per la Babbo Running era fissato alle 14 al Babbo Running Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti allestita in Piazza della Libertà . Misurata la temperatura all’ingresso, igienizzate le mani e indossata la mascherina si poteva accedere all’area adibita al riscaldamento e intrattenimento a cura di Ivanix, vocalist e speaker di Radio Viva FM, radio ufficiale dell’evento.

Alle 15 c’è stata la partenza. Un percorso da 5km che ha attraversato Bergamo Bassa e il centro storico di Città Alta, passando per le Mura Venete, Patrimonio dell’Unesco. La marcia era a ritmo libero e ciascuno poteva scegliere la propria andatura. All’arrivo, sempre in Piazza della Libertà, rifresco finale e scambio degli auguri realizzati nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Babbo Running è un evento benefico e solidale che quest’anno sostiene il progetto di Gold For Kids , l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici che ha due grandi obiettivi: finanziare il lavoro quotidiano dei migliori ricercatori e l’apertura e la gestione di protocolli di cura, garantendo ai piccoli e giovani pazienti accesso immediato alle terapie migliori per ogni forma di tumore.

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners , società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico-aggregativo.

Babbo Running è un concept di Eventi WOW , agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo legati al running che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Fluo Run, StraWoman, Derby Run, 31 Run e Dog Fun Run.

