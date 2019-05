A Bergamo sfila il Pride

Il corteo attraversa la città Alle 15 di sabato 18 maggio l’assembramento sul piazzale della stazione. poi il percorso lungo le vie del centro. Contro tutte le discriminazioni.

Giunta alla seconda edizione bergamasca, la marcia per i diritti civili sfila in città. Il messaggio che gli organizzatori vogliono lanciare è il contrasto all’odio tramite l’educazione e la formazione.

Il corteo poi proseguirà lungo questo percorso: stazione dei treni, via Papa Giovanni, via XX Settembre, piazza Pontida, via Quarenghi, via Don Bosco e Parco Gate Malpensata, dove alle 18 si terrà la festa finale con la possibilità, tra le altre cose, di sottoporsi a un test dell’Hiv gratuito e completamente anonimo. Ricordiamo che fino al termine del corteo il traffico in centro sarà bloccato.

