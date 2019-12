A Capodanno si balla la taranta

Bergamo, in piazza con Eugenio Bennato Il Comune di Bergamo ha organizzato una serata affidata all’estro di diversi artisti per festeggiare al meglio la notte 31 dicembre e l’inizio del nuovo anno.

Una serata articolata con molte proposte in grado di accontentare il pubblico che si riunisce nel centro piacentiniano in attesa della fatidica mezzanotte. Per l’edizione 2019/2020 torna in scena la grande musica popolare con uno dei protagonisti del connubio tra tradizione e modernità, Eugenio Bennato, tra i più significativi e autentici interpreti della canzone italiana.

La serata aprirà i battenti alle 21.45 con Rino Ceronte e le Non Solo Miss. Sul palco installato di fronte alla spettacolare ruota panoramica innalzata di fronte a Palazzo Frizzoni, e che sarà in funzione durante tutta la serata, salirà Rino Ceronte, al secolo Umberto Abbati, affiancato dalle sue partners, Lara Sak e Cristina Amaru con lo spttacolo “Intervista Doppia”. Una proposta comica che prende spunto dai pezzi migliori visti sui palchi televisivi di Colorado e Zelig Off. Il momento clou della serata sarà naturalmente il concerto di EUGENIO BENNATO, che dalle ore 22.15 presenta a Bergamo il suo “CONTROCORRENTE TOUR 2019”. Un programma ispirato al movimento Taranta power che, affidato a tre voci femminili, incarnazione dell’energia del mediterraneo, contagerà il pubblico bergamasco con i ritmi travolgenti della musica partenopea.

Attorno alla mezzanotte naturalmente preparazione del countdown finale e grande brindisi collettivo, offerto anche dall’organizzazione ai partecipanti alla serata. Una proposta che proseguirà dalle ore 00.15 con il dj Set curato da Teddy Romano chiamato ad animare la piazza per finire la notte di festa nel segno del ballo e di un grande karaoke collettivo, con i testi delle canzoni più amate e popolari trasmesse dal grande schermo installato sul palco.

Anche quest’anno la manifestazione prevede la chiusura di un’ampia porzione del centro cittadino con aree di accesso all’area di spettacolo, ad ingresso libero, da due varchi su via Roma (Porta Nuova e incrocio con via Verdi), e varco di uscita da via Adamello. La prefettura ha disposto il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio e nell’area di spettacolo, che prevede delle aree di somministrazione alimenti e bevande, non sarà possibile introdurre vetro.

Eugenio Bennato

Eugenio Bennato fonda negli anni Settanta la Nuova Compagnia di Canto Popolare, e nel 1976 Musica Nova. Negli anni Novanta daÌ avvio, con Taranta Power, ad un movimento che impone la musica etnica italiana nella rete internazionale della World Music. Le pubblicazioni discografiche piuÌ significative sono Brigante se more (1980), Taranta Power (1998), Che il Mediterraneo sia (2002), Sponda sud (2007), Questione meridionale (2011), Canzoni di Contrabbando (antologia 2016). “Da che Sud eÌ Sud” eÌ l’ultimo lavoro discografico, uscito nell’inverno 2017. Il 2018 lo vede suonare nelle grandi capitali del mondo arabo africano: Tunisi, Rabat, Il Cairo, Algeri, Tangeri, Orano. Partecipa al festival 7Sois7Luas in Portogallo, ed eÌ invitato dal Parlamento Europeo di Bruxelles a suonare in occasione della giornata dedicata ai diritti umani. Il 1° dicembre 2018 festeggia i vent’anni di Taranta Power con un grande festival in piazza del Plebiscito, Napoli!

Controcorrente tour: Tre figure femminili a rappresentare l’energia della musica che dalla arcaica favola popolare irrompe nella realtà contemporanea e conquista straordinarie platee di nuova generazione. Due chitarre ad arricchire e a colorare di moderne armonie la musica del sud fatta di accordi semplici, circolari ed irresistibili. Racconti di un percorso di ricerca e di creativitaÌ che va a toccare temi che sono diventati materia viva della cultura di oggi. “Taranta Power”, il movimento, che conquista immediatamente decine di migliaia di giovani, Eugenio Bennato porta in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera, e i nuovi lavori ispirati alle tematiche attualissime. Da sempre la voce di Eugenio eÌ sinonimo di pace, condivisione di culture, rispetto delle diversitaÌ, fratellanza tra popoli.

Teddy Romano

35anni di attività alle spalle, Teddy Romano ha suonato e divertito i più importati e noti locali, piazze della penisola. Un vero eÌ proprio leder dell’intrattenimento. Una serata dove il coinvolgimento e il divertimento eÌ assicurato. Il suo lavoro eÌ unico, dimostrando di essere continuamente all’avanguardia utilizzando un’animazione dinamica, coinvolgendo il pubblico. Infatti eÌ il pubblico il vero protagonista della serata.

Il deejay set con i testi delle canzoni: un karaoke con un grande schermo che farà cantare tutti i partecipanti. Una serata all’insegna del puro divertimento. Con la “Versione Sing Along”, la sua musica eÌ accompagnata a video con i testi da cantare. Una vera e propri macchina dell’intrattenimento, dove la musica saràÌ il collante delle situazioni proposte da Teddy Romano.

Rino ceronte

Umberto Abbati nasce a Collecchio (PR) il 01.02.1957. Cabarettista dal luglio 1991, ha all’attivo circa 2200 spettacoli (serate, interventi o puntate). Dal 2003 collabora con le più belle ragazze di Parma, le “Non Solo Miss”, e alcune di loro lo accompagnano anche nello spettacolo che porta in giro per tutta Italia. Con “Intervista doppia” ha avuto accesso alle televisioni nazionali: da “Caffè Teatro Cabaret” nel 2006 a “Festival del Garda” nel 2006, a “Zelig Off” nel 2007 in coppia con Francesca Conti. Dal 2013 è nel cast di COLORADO!

L’associazione quelli del 29. Su incarico del Comune di Bergamo ha proposto il programma della serata e ne cura l’organizzazione. Costituita nel 1995 da un nucleo di collaboratori con diverse inclinazioni e formazioni artistiche: musicale, teatrale, cinematografica e danza.

L’associazione ha sviluppato il proprio interesse sia organizzativo che produttivo, anche attraverso la gestione diretta di teatri, festival e rassegne. Artisti e spettacoli organizzati nel 2019 con: Enzo Iacchetti, Simone Cristicchi, Syria, Gian Marco Tognazzi, Marco Travaglio, Marisa Laurito, Banda Osiris, Riccardo Rossi, Max Pisu, Paolo Calabresi, Maria Amelia Monti, Paolo Cevoli, Paolo Migone, Nino Formicol Nate Brown & One Voice, Patrizia Pellegrino, Enrico Lo Verso, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Debora Caprioglio, Enrico Lo Verso, Gaia De Laurentis, Vito, Benedetta Boccoli, Maurizio Micheli, Mago Forest, Veronica Pivetti, Serenity Singers, ecc. Dal 2015 al 2019 hanno organizzato i concerti di: Malika Ayane, Giovanni Caccamo, Nicolò Fabi, Stadio, Anastacia, Francesco Guccini, Franco Battiato, Gianni Morandi.

