A settembre il mercato in via Spino

E 36 bancarelle in piazzale Alpini Trasloco del mercato della Malpensata: quasi ultimata la nuova area che ospiterà le bancarelle del lunedì.

Verrà inaugurato a settembre il nuovo mercato del lunedì in via Spino. L’area interessata dai lavori è quasi ultimata, sono state fatte le asfaltature e si sta procedendo con le opere complementari. «Credo riusciremo a chiudere il cantiere in anticipo, prima della fine di luglio» annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla. Che lunedì 1° luglio ha fatto il punto della situazione con i suoi tecnici anche sul rifacimento di piazzale Alpini, opera pubblica legata a doppio filo al mercato del lunedì. Con il trasloco dalla Malpensata nella nuova area mercatale di via Spino, non tutte le bancarelle troveranno posto. Trentasei ambulanti saranno pionieri di un nuovo mercato del lunedì in piazzale Alpini, in versione ridotta e contemporanea alla piazza principale. Per vedere conclusi i lavori nel più volte rimaneggiato piazzale Alpini, si dovrà invece attendere agosto. Oggi, giornata clou, con un test sulla pavimentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA