A spasso in tram verso la Val Brembana

Viaggio (virtuale) sulla nuova linea T2 Da San Fermo a Pontesecco, alla scoperta del tratto urbano. Allo stadio un sottopasso, interrata la circonvallazione a Valtesse.

Dalla lettura del progetto di fattibilità tecnico economica predisposto da Teb, e consegnato agli enti locali per la Conferenza dei servizi, emergono molti dati interessanti: per esempio, lungo la linea sono previsti numerosi parcheggi, alle fermate le banchine tipo sono lunghe 65 metri (ma in alcuni casi sono ridotte causa assenza di spazio) e ci sono ben 21 attraversamenti a raso, 9 nella sola Bergamo, 3 a Ponteranica, 1 a Sorisole, 8 ad Almè e 1 a Villa d’Almè. Proviamo a percorrere virtualmente, per sommi capi, il tracciato di questa T2 dalla fermata di San Fermo in poi.

