A Superquark in onda Gaia, curata con la terapia genica al Papa Giovanni di Bergamo

Questa malattia ultra-rara ha come unica terapia possibile il trapianto di fegato. Chi ne è affetto trascorre la notte, per tutta la vita, sotto la luce blu dei raggi ultravioletti.

All’interno del servizio, per illustrare il lavoro dei ricercatori, sono state utilizzate anche le immagini di un cartone animato realizzato dallo studio Bozzetto per l’associazione Amici della Pediatria per aiutare a capire come funziona la terapia genica.