A Valtorta nuova «nera» per Busi

Prima neve, al via la stagione sciistica Neve sulle Orobie e innevamento artificiale in caso di necessità: aprono gli impianti sciistici bergamaschi. Per gli under 16 skipass gratuito in due weekend.

Dopo la prima nevicata di una certa consistenza (mercoledì 6 novembre) e a circa un mese dalla canonica data di avvio della stagione sciistica (7-8 dicembre), quasi tutte le stazioni bergamasche sono ormai pronte ad azionare gli impianti.

Per chi non riuscirà ad attendere l’Immacolata, già da sabato 9 novembre si potrà sciare sul ghiacciaio del Presena (Ponte di Legno, Brescia). Gli impianti saranno accessibili dalle 8 alle 15 con la cabinovia Presena, fino alle 16 con la cabinovia Paradiso. Lo skipass giornaliero sarà in vendita presso la biglietteria della cabinovia Paradiso a 30 euro (adulti), scontato per i più piccoli (23 per junior e 14 baby). La località ospiterà inoltre, da gennaio a marzo 2020, il festival Ice Music, ideato dall’artista americano Tim Linhart.

Le Orobie presentano anche una novità: al comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio si è aggiunta una nuova pista, dedicata all’ex sindaco e presidente della Comunità montana Val Brembana, Piero Busi. La pista, lunga circa 500 metri, sarà «nera» per difficoltà. L’apertura del comprensorio è prevista per il 30 novembre. Se la neve non sarà sufficiente, si accenderanno i cannoni.

Stessa procedura prevista per gli impianti di Piazzatorne-Torcola Vaga, i quali assicurano neve anche nel tratto finale della pista Panoramica per il 7-8 dicembre. Cannoni e impianti pronti nello stesso weekend anche per il comprensorio di Pora-Presolana, gli Spiazzi di Gromo, Lizzola e Colere. Fermo, invece, Brembo Ski (Foppolo-Carona), per le note vicende di fallimento.

Buone notizie per gli sciatori più giovani: per il 14 e 15 dicembre le scuole di sci lombarde hanno organizzato un open day gratuito; lo stesso weekend e poi il 21 e 22 dicembre gli skipass saranno gratuiti per gli under 16.

