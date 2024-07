A4, annullata l’uscita obbligatoria a Bergamo prevista nella notte tra il 2 e il 3 luglio

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo , che era prevista dalle 21 di martedì 2 alle 5 di mercoledì 3 luglio.

Rimane confermata l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Brescia, dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 luglio, per consentire lavori di pavimentazione. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria a Bergamo, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio percorso in direzione di Brescia.