A4, auto si ribalta e prende fuoco

Soccorsi tra Dalmine e Capriate Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 3 settembre lungo l’autostrada A4.

Verso le 17,30 sulla carreggiata dell’A4 in direzione Milano, tra Dalmine e Capriate, un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario, i vigili del fuoco e la polstrada di Seriate. Nessuna persone risulta intrappolata nella vettura, tutti gli occupanti sono in salvo. Ci sono circa tre km di coda tra Dalmine e Capriate. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento.

