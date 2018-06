A4 senza Tutor, tornano gli autovelox

Controlli di velocità, ecco quando saranno Disattivati i Tutor ecco che tornano i controlli con gli autovelox degli agenti della Polizia stradale. Ecco dove e quando.

Tornano i controlli con dispositivi mobili in autostrada, visto il periodo di assenza del Tutor per una sentenza del Tar (leggi), ecco che ritornano i controlli con gli agenti della Polizia stradale. Per la precisione le giornate in cui le pattuglie saranno presenti sull’A4 saranno il 20, 22, 23 e 24 giugno.

Il 24 giugno le pattuglie attiveranno i controlli anche sulla strada provinciale 24, Treviglio/Brignano e Cologno al Serio.

Ecco il dettaglio di tutti i controlli in Lombardia. per la settimana che va dal 18 al 24 giugno.

18/06 ss36 del Lago di Como e dello Spluga

18/06 ss233 della Valganna (Va)

19/06 ss9 via Emilia (Lo)

19/06 sp235 di Orzinuovi (Lo)

19/06 ss344 di Porto ceresio(Va)

20/06 A4 Bergamo - Milano (Bg)

20/06 A21 To - Pc - Bs

20/06 sp10 Padana inferiore (Mn)

20/06 A7 Milano - Genova (Pv)

20/06 ss38 dello Stelvio (So)

20/06 ss394 del Verbano Orientale (Va)

21/06 A35 Brebemi (Bs)

21/06 ss9 via Emilia (Lo)

21/06 sp 235 di Orzinuovi (Lo)

21/06 sp61 della Valle della Tresa (Va)

22/06 a4 bergamo - milano (Bg)

22/06 ss233 della valganna (Va)

23/06 A4 Bergamo - Milano (Bg)

23/06 A21 To - Pc - Bs

23/06 ss9 via Emilia (Lo)

23/06 sp 235 di Orzinuovi (Lo)

2306 ss394 del Verbano Orientale (Va)

24/06 A4 Bergamo - Milano (Bg)

24/06 sp 128 treviglio/brignano - cologno al serio (Bg)

24/06 A21 To - Pc - Bs

24/06 ss36 del Lago di Como e dello Spluga

24/06 ss9 via emilia (Lo)

24/06 sp 235 di Orzinuovi (Lo)

24/06 A7 Milano - Genova (Pv)

