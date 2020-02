I due scontrini per l’acquisto di mascherine in una farmacia in provincia di Bergamo: a sinistra l’acquisto da 30 euro alle 9.59 e a destra a 50 euro un’ora dopo

Acquista un set di mascherine a 30 euro

Un’ora dopo il prezzo schizza a 50 È successo in una farmacia della provincia di Bergamo nella mattinata di lunedì 24 febbraio.

Ha comprato un set di 20 mascherine in farmacia al costo di 30 euro nella mattinata di lunedì 24 febbraio alle 9,59 e poi, sempre nella stessa farmacia del Sebino, ma un’ora dopo, alle 10,52 lo stesso prodotto a 50 euro, venti euro in più nel giro di un’ora. È la segnalazione di un nostro lettore che vive nel Sebino. Le mascherine, come abbiamo documentato ieri, vanno a ruba e purtroppo si registrano anche episodi di sciacallaggio come questo.

