Addio a don Pietro Barcella

Parroco di Boccaleone per 26 anni Il sacerdote è morto giovedì 4 luglio all’età di 93 anni. Guidò la parrocchia dal 1972. Sabato 6 luglio alle 15 i funerali a Trescore.

È stato un prete di vecchio stampo, ma mai chiuso, sempre molto solerte, attento, generoso e attivo. Tutte qualità che ha ampiamente dimostrato quando ha guidato la parrocchia di Boccaleone per ben 26 anni. Era anche appassionato di musica sacra e sapeva suonare l’organo. È morto giovedì 4 luglio, a Trescore Balneario, don Pietro Barcella, parroco emerito del quartiere cittadino. Aveva 93 anni. Era nato a Trescore Balneario, il 2 ottobre 1925, primo di cinque figli, in una famiglia che gestiva un negozio di calzolaio e una trattoria. Dopo l’ordinazione sacerdotale (22 maggio 1948) era stato coadiutore parrocchiale di Castro (1948-55) e di Villa d’Almè (1955-72), dimostrando vasta sensibilità pastorale verso le giovani generazioni. Nel 1972 il suo arrivo in città come parroco di Boccaleone, quartiere che allora contava la metà degli oltre 6.000 abitanti attuali. I funerali, presieduti dal vescovo Francesco Beschi, si tengono sabato 6 luglio alle 15 nella parrocchiale di Trescore.



