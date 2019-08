Addio a Franca Piccaluga

storica giostraia del Luna Park l Luna Park della Celadina piange la storica giostraia Franca Piccaluga, sorella dell’organizzatore Armando. Franca è deceduta per malattia mercoledì mattina all’Humanitas Gavazzeni: avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 15 settembre.

Era molto amata e conosciuta nel mondo delle giostre, attività alla quale aveva dedicato tutta la sua vita. E la vicinanza e l’affetto da parte dei colleghi ma anche di tanti parenti, amici e conoscenti è stata dimostrata anche ieri mattina nella chiesa parrocchiale di Celadina, dove in moltissimi si sono riuniti per i suoi funerali. Di origini milanesi, Franca ha sempre fatto la giostraia portando nella nostra città la mini giostra seggiolini, che ha fatto divertire intere generazioni di bambini e non solo. Proprio in questi giorni, in occasione della Fiera di Sant’Alessandro, è tornato il Luna Park nel piazzale della Celadina (in via Borgo Palazzo 211). Luna Park che non ha chiuso per lutto proprio per un’esplicita volontà espressa dalla stessa Franca. Un’altra dimostrazione del suo fortissimo legame con il mondo delle giostre.

La sua storia si intreccia con quella dell’intera famiglia Piccaluga, che porta avanti questo lavoro con grande passione da sette generazioni. Una famiglia che è stata tra le prime a fondare i Luna Park, portandolo anche da moltissimi anni nella nostra città. Franca lascia nel dolore, oltre al fratello Armando, tre figli: Alessandro (44 anni), Manuela (37 anni) e Lorenzo (31 anni). Saranno proprio i suoi figli che porteranno avanti la sua attività tra le giostre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA