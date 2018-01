Addio a monsignor Sana

Una vita per la scuola Grande educatore, resse il Sant’Alessandro dal 1977 al 2011. Il 9 febbraio avrebbe compiuto 79 anni.

Il mondo della scuola bergamasca è in lutto per la scomparsa di monsignor Achille Sana. Il sacerdote si è spento nella tarda serata di venerdì 26 gennaio a Casa Betania, in via Conventino, dove era ospitato in seguito a una lunga malattia, manifestatasi cinque anni fa, e per curare la quale era rimasto ricoverato per molte settimane alla Clinica San Francesco. Il prossimo 9 febbraio avrebbe compiuto 79 anni.

Monsignor Sana è stato rettore e preside del Collegio vescovile Sant’Alessandro dal 1977 al 2011 e, successivamente, finché la salute glielo ha permesso, si è occupato della scuola Paolo VI di Alzano e del collegio di Celana. Ed è proprio nella Cappella del Collegio Sant’Alessandro oggi sarà aperta la camera ardente. Le visite saranno possibili a partire da oggi nelle fasce orarie 9-12,30 e 14-19. I funerali saranno celebrati lunedì 29 gennaio alle 14.30 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

