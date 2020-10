Addio al giornalista Francesco Lamberini

Aveva 70 anni, collaborò con L’Eco Giornalista professionista, si è spento ieri all’età di 70 anni. Originario di Roma, era ormai bergamasco d’adozione.

Amava il suo lavoro in modo incondizionato e non l’avrebbe cambiato con nessun altro al mondo. È mancato all’improvviso ieri mattina Francesco Lamberini, giornalista professionista, collaboratore de L’Eco di Bergamo dalla seconda metà degli anni ’90 fino a cinque anni fa, quando aveva raggiunto la meritata pensione. «Francesco mi ripeteva spesso che, nonostante la fatica della sua professione, non avrebbe mai cambiato lavoro – ricorda Clementina Gotti, compagna di una vita –. Gli piaceva troppo scovare le notizie, scrivere, stare con i colleghi in redazione, vivere ogni giornata in modo diverso perché anche questo, diceva, era il fascino del giornale e del giornalismo».

Francesco Lamberini, classe 1950, era originario di Roma, del quartiere Testaccio, cosa di cui andava orgoglioso, ma ormai era diventato bergamasco d’adozione. Arrivò nella nostra città nel ’79 e iniziò subito a lavorare a quello che una volta era il Giornale di Bergamo e quando il quotidiano chiuse iniziò a lavorare a Bergamo Oggi per poi passare a collaborare con L’Eco di Bergamo. «Come giornalista esordì al Giornale d’Italia di Roma – prosegue Clementina –, poi collaborò anche con quotidiani come Avvenire, La Nazione, La Notte, per poi essere assunto al Giornale di Bergamo dove si occupava di cronaca, ma anche di curare gli speciali. E a Bergamo Oggi si occupò anche di Interni ed Esteri. Era una persona molto precisa e scrupolosa che amava conservare la memoria di tutto quanto scriveva. Negli anni infatti aveva dato vita a un vero e proprio archivio di tutti i suoi lavori. Sempre disponibile con tutti, appena poteva fare un favore non si risparmiava».

Lamberini con il libro «Giù al Nord»

Francesco Lamberini era anche uno scrittore, aveva infatti dato alle stampe il libro «Giù al Nord: stalle, dialetto e strade sterrate: un segretario comunale racconta» (Ed. Tecnograph, Bergamo). Nel libro raccontava la storia professionale di un segretario comunale di Ariano Irpino che, assegnato a un Comune del Nord, precisamente ad Almenno San Bartolomeo, vi rimane per quasi 40 anni. Il libro suscitò molta curiosità, tanto da meritare la prefazione dell’allora prefetto, Camillo Andreana, anche lui oriundo campano finito «Giù al Nord». «Francesco aveva un carattere solare – ricordano i colleghi de L’Eco che hanno avuto modo di lavorare con lui –, aveva uno spiccato senso dell’umorismo e le sue battute avevano la capacità di mettere tutti di buon umore. Arrivava in redazione sempre con il sorriso sul volto. Amava stare in compagnia dei colleghi e capitava che, dopo la chiusura del giornale, anche a notte fonda, ci invitasse a casa sua per mangiare qualcosa tutti insieme». La redazione de L’Eco ricorda con affetto e stima il collega ed è vicino alla famiglia.

