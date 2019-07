Addio al papà di Montalbano

È morto Andrea Camilleri Le sue condizioni erano sempre rimaste critiche e si sono aggravate nelle ultime ore, compromettendo le funzioni vitali.

Andrea Camilleri è morto nella mattinata di mercoledì 17 luglio all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria. Lo comunica la Asl Roma 1. Camilleri si è spento alle 8.20 di questa mattina. «Le sue condizioni erano sempre rimaste critiche e si sono aggravate nelle ultime ore, compromettendo le funzioni vitali. Per volontà dello scrittore e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio» si legge nel bollettino dell’ospedale.

Camilleri aveva 93 anni: nato il 6 settembre 1925 a Porto Empedocle, nell’agrigentino, ha esordito nella narrativa nel 1978. Nel 1994 pubblica La forma dell’acqua, primo romanzo poliziesco con il commissario Montalbano. Camilleri diventa un autore di grande successo e i suoi libri, ristampati più volte, vendono mediamente intorno alle 60 000 copie, anche se non tutti trovano il consenso unanime della critica che lo accusa di essere a volte ripetitivo. Dal 1995 al 2003 si amplia il fenomeno Camilleri, che di fatto esplode nel 1998. Titoli come Il birraio di Preston (1995) (quasi 70.000 copie vendute), La concessione del telefono e La mossa del cavallo (1999) vanno a ruba, mentre la serie televisiva su Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, ne fa ormai un autore cult.

Nel 2010 per la collana La Memoria di Sellerio escono i successivi romanzi di Montalbano, La caccia al tesoro e Il sorriso di Angelica, ai quali si affianca un terzo romanzo, Acqua in bocca, pubblicato da Minimum fax. Scritto insieme con Carlo Lucarelli nella forma «epistolare» già sperimentata con successo ne La scomparsa di Patò, il romanzo vede per la prima volta il commissario Montalbano interagire con un altro investigatore letterario, l’ispettore Grazia Negro creata appunto da Lucarelli.

Camilleri è stato tradotto in almeno 120 lingue (tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, irlandese, russo, polacco, greco, norvegese, ungherese, giapponese, ebraico e croato)e ha venduto più di 10 milioni di copie.

