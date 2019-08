Addio Poldo, spirito libero

Il Bepi gli dedicò un brano Aveva 10 anni Poldo, di razza spinone, e da quando ne aveva solo uno viveva al canile seriano.

Poldo ha lasciato per sempre il canile di Colzate di cui era diventato la mascotte, vinto da un tumore all’addome. Una storia particolare la sua. Per due volte infatti era stato adottato – procedura normale per tutti i cani che risiedono in canile –, ma lui era scappato e i padroni, disperati, l’avevano riportato al canile. Quello era il suo habitat, il suo mondo. «Così – spiega la responsabile del canile Rina Abbadini – abbiamo deciso di tenerlo qui con noi. Lui stava bene al canile. Le sue giornate trascorrevano nel box, in compagnia della sua compagna Maya, e nel pomeriggio a passeggio nei boschi. Scorrazzava in giro da solo, e faceva sempre ritorno al canile. Non è mai stato fuori una volta».

A lui il Bepi, il cantautore nostrano molto legato al canile di Colzate, ha dedicato la canzone «Poldo», i cui versi rispecchiano a pieno le caratteristiche e il temperamento del cane. Proprio da questa canzone, incisa nel 2015, è nata l’idea di dare vita al «Poldo Day», una manifestazione per raccogliere fondi da destinare alle diverse attività della struttura, con il Bepi e la sua band sul palco.

