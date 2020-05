Affluenza senza ressa in montagna

nel primo sabato dopo il lockdown Affluenza senza ressa sulle nostre montagne sabato 9 maggio, nel primo weekend dopo la fine del lockdown per l’emergenza coronavirus.

Le norme sono abbastanza contraddittorie nel senso che il decreto non nega che si possano fare camminate e attività sportiva, anche senza certificazione, ma è lampante che ci sia il rischio di assembramento, soprattutto in una splendida giornata di sole come quella di sabato 9 maggio. Norme non molto chiare che hanno indotto molti escursionisti ad andare a caccia di informazioni preziose e in tal senso il gruppo Facebook «Orobie TreKking» è stato molto gettonato.

Comunque, sabato 9 maggio alle 8 c’erano circa cinquanta auto parcheggiate sulla strada che conduce al passo della Presolana, visti anche una ventina di ciclisti e una decina di motociclisti, tanto per dare un’idea. E verso mezzogiorno la presenza è aumentata, soprattutto verso la baita Cassinelli che, comunque, come tutti i rifugi e gli esercizi commerciali, è chiusa.

Escursionisti sabato 9 maggio alla Presolana

(Foto by Giuliano Fronzi)

Salendo verso il passo della Presolana

(Foto by Giuliano Fronzi)

Una settantina, invece, le auto parcheggiate verso mezzogiorno a Valcanale di Ardesio, punto di partenza dell’anello delle Orobie, direzione Alpe Corte. Gli escursionisti hanno optato in primis per i sentieri verso il lago Branchino e l’Alpe Piazza. Anche in questo caso, in considerazione dell’area molto estesa e dei tanti sentieri, non si sono registrati pericolosi assembramenti, perlomeno nella mattinata. Niente caos, ma comunque un buon numero di auto, agli Spiazzi di Gromo.

Auto al parcheggio di Valcanale di Ardesio

Da segnalare che la sindaca di Valbiondione, Romina Riccardi, promotrice della linea dura, aveva annunciato un posto di blocco per fermare l’assalto dei gitanti forestieri nell’era del Covid-19 e stamattina a Fiumenero di Valbondione sono state respinte una quarantina di auto.

