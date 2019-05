Aggressione su un bus Atb

Tre controllori in ospedale Un giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nella mattinata di giovedì 30 maggio: l’aggressione in viale Roma.

Un giovane di 28 anni, di origine egiziana, è stato arrestato nella mattinata di giovedì 30 maggio per resistenza a pubblico ufficiale, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo. Il giovane viaggiava su un autobus di linea dell’Atb quando è stato fermato per un normale controllo alla fermata nei pressi della Banca d’Italia di viale Roma in città.

L’uomo, che non aveva il regolare biglietto, ha reagito in maniera violenta scagliandosi contro quattro controllori. Tre di loro sono finiti all’ospedale per delle cure mediche, fortunatamente riscontrando solo ferite di lieve entità. A quel punto sono intervenuti i carabinieri e lo hanno arrestato: è risultato poi un cittadino senza dimora e pregiudicato . Comparirà in Tribunale di Bergamo venerdì mattina in direttissima.

