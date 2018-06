Agnese, finalmente il rientro a Bergamo

Ora la fisioterapia, pronta a tornare in pista La giovane ciclista di Clusone, vittima di un incidente stradale a Parre, ora e a Mozzo per la riabilitazione. Tante difficoltà e altrettanto entusiasmo.

Agnese Romelli è tornata a Bergamo: la giovanissima ciclista di Clusone, 17 anni, vittima di un grave incidente sulle strade di Parre a inizio maggio mentre si stava allenando, da qualche giorno è tornata tra i verdi colli. Giovedì 31 maggio è stata trasferita dall’ospedale Niguarda al Papa Giovanni XXIII e per la precisione al centro di riabilitazione neuromotoria di Mozzo. E Agnese è grintosa come sempre e sta iniziando con entusiasmo la fisioterapia: «Mi preparo per tornare in pista» promette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA