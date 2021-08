Agosto all’Orto Botanico, tra l’esuberante fioritura dell’amaranto e 120 varietà di pomodori - Video Sempre aperto a ingresso gratuito sia in Città Alta, sia nella valle della biodiversità ad Astino. Sabato 14 agosto lo spettacolo Luna e domenica il tour delle spezie.

Nel caldo torrido d’agosto è un’oasi di verde e di quiete che vale la pena vivere e visitare. La Valle della biodiversità ad Astino e l’Orto Botanico in Città Alta sono aperti tutto il mese a ingresso libero e ospitano varie iniziative. Sabato 14 alle 18.30 ad Astino , andrà in scena lo spettacolo «Luna, una sequoia millenaria» con l’attrice Marina Covelli. Il racconto tratto dal libro “La ragazza sull’albero”, racconta la storia straordinaria di Julia Butterfly Hill che dal dicembre del 1997 al dicembre del 1999 ha vissuto per 738 giorni su una sequoia, a circa 55 mt.nella foresta di Headwaters, senza mai scendere per impedire l’abbattimento del grande albero.

Ingresso gratuito con green pass con prenotazione qui

A Ferragosto in Città Alta alle 17.30, invece, è prevista una visita guidata dal titolo «Tour delle spezie». Ingresso gratuito con prenotazione qui.

La bellezza della Valle della Biodiversità. Guarda il video con l’intervista a Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto Botanico, andata in onda nella rubrica Tic Tac del telegiornale di Bergamo Tv.

