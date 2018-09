Al telefono coi soccorritori e poi sparisce

Si cerca 70 enne disperso in Val Taleggio Bruno Pesenti, 70 anni di Cassano, mercoledì è uscito di casa per una escursione. Mentre parlava con i soccorritori si è scaricato il telefono.

Doveva essere un intervento «tranquillo», un soccorso di persona: seppur partito tardi il disperso era comunque in contatto telefonico e questo dava buone speranze. Poi però le cose sono cambiate, il telefono si è scaricato, il disperso si è spostato da dove aveva detto di trovarsi e così l’intervento si è tramutato in ricerca di persona. L’escursionista è uscito mercoledì mattina da casa per raggiungere il Sornadello tra la Valle Brembilla e la Val Taleggio, poi la discesa e la perdita di orientamento.

Da mercoledì, quindi, ad essere sulle tracce di Bruno Pesenti, classe 1949 di Cassano d’Adda, sono circa una cinquantina di soccorritori, tra tecnici del soccorso alpino, Vigili del fuoco (tra cui specialisti speleo-alpino-fluviale), volontari di protezione civile e Carabinieri. Ma anche i cani molecolari dei Carabinieri, l’elicottero del 118, dei Vigili del fuoco e quello della Regione Lombardia. Ciò nonostante di Bruno Pesenti, ex funzionario dell’Ats (settore infortuni), nemmeno l’ombra.

