Al via «chiamata veloce» dei docenti

Possibile aderire entro il 2 settembre Lo fa sapere in una nota il ministero dell’Istruzione spiegando che le domande potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 2 settembre.

Prende il via la «chiamata veloce» dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla scuola approvato a dicembre in Parlamento che «consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, di poter presentare domanda in un’altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato». Lo fa sapere in una nota il ministero dell’Istruzione spiegando che le domande potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 2 settembre.

