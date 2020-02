Albino, a fuoco canna fumaria

In azione tre mezzi dei pompieri Non ci sarebbero persone coinvolte. L’intervento alle 8.15 in un’abitazione di Albino.

La canna fumaria di un’abitazione ha preso fuoco intorno alle 8.15 di martedì 18 febbraio in via Ronco ad Albino. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco: un’autoscala e due autopompe serbatoio, una del distaccamento di Gazzaniga e l’altra della Centrale di Bergamo. I Vigili del fuoco, una volta arginate le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area e il tetto dell’edificio. Non ci sarebbero fortunatamente dei feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA