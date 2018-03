Operaio investe titolare con il muletto

Trauma cranico, portato in ospedale Un incidente sul lavoro poco prima delle 17 di venerdì 2 marzo a Desenzano di Albino.

Un operaio ha investito il suo titolare con il muletto. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella frazione di Desenzano di Albino in Via Roma, 110 in uno degli stabilimenti della ditta Fassi. L’uomo ha picchiato il capo a terra e per precauzione è stato portato in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i tecnici dell’Ats di Albino e i carabinieri della stazione di Clusone.

