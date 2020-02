Albino, l’auto si schianta contro il muro

Restano gravi le condizioni del 18enne Restano gravi le condizioni del 18enne che domenica 2 febbraio è rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Albino. Il giovane ha riportato la lesione del midollo lombare.

Il ragazzo, di 18 anni, è rimasto ferito in modo grave e altri tre hanno riportato ferite più lievi. Lo schianto si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale 65, la strada che da Albino porta verso Pradalunga.

Tutto è successo intorno alle 3,40 quando un’Alfa Mito su cui viaggiavano i tre amici, per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri, è finita fuori strada schiantandosi contro un muro. Sulla vettura viaggiavano tre ragazzi tutti residenti ad Albino, probabilmente di ritorno dopo una serata passata insieme: l’urto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il 18enne che ha riportato una probabile lesione al midollo lombare ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: qui è ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a tutti gli accertamenti.

