Alcolici (oltre i 5 gradi), vetro e lattine

vietati in zona stadio durante le partite L’ordinanza del sindaco Gori, dopo le richieste del questore. Individuato un «quadrilatero» per i divieti.

Da questa domenica 27 ottobre e fino al 19 gennaio saranno vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e di bevande, anche analcoliche, in contenitori di vetro e lattina durante le partite del campionato di serie A, Coppa Italia e di eventuali amichevoli che si svolgeranno al Gewiss Stadium. È quanto prevede un’ordinanza siglata mercoledì 27 ottobre dal sindaco Giorgio Gori e che richiama due note inviate dal questore il 20 marzo e il 27 giugno, con la richiesta al Comune di una specifica ordinanza, visto che «durante il precedente campionato di calcio, si erano verificate alcune criticità pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica». L’area è circoscritta a nord dalla circonvallazione Fabriciano-Plorzano, a sud dalle vie Baioni-Sauro-Battisti, a est dalle vie Suardi-Corridoni e a ovest da via Pescaria.

