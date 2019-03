Alla scoperta dei tesori d’arte di Ubi

Torna l’appuntamento culturale mensile «Art Up» organizzato da Ubi Banca. Dal 2014, Ubi Banca promuove «Art Up», il progetto culturale che permette al pubblico di ammirare, nella sede centrale di piazza Vittorio Veneto, un’opera d’arte, differente ogni mese, che normalmente sarebbe inaccessibile.

Ad aprile sarà la volta dell’artista bergamasco del Novecento Romualdo Locatelli con l’opera «Venditrice di uova» (1935). Il dipinto, caratterizzato da pennellate vigorose, ritrae la figura monumentale della venditrice in costume tipico unita all’icasticità della natura morta di uova in primo piano, restando perfettamente in linea con lo stile pittorico dell’ artista. Il quadro potrà essere ammirato dai visitatori per tutto il mese secondo gli orari della banca. L’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arte.ubibanca.com