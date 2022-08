Allarme dell’Avis: «All’appello mancano 1.185 donazioni». Ecco come diventare donatori

Ultimi scampoli d’estate senza sosta per il centro Avis del Monterosso, che non chiuderà neppure venerdì (sarà possibile la sola donazione di sangue) in occasione della festa di Sant’Alessandro, patrono della città.

«Continuiamo ad avere un estremo bisogno di sangue e plasma, sia a livello locale sia nazionale – sostiene Artemio Trapattoni, presidente provinciale di Avis Bergamo -. In questi ultimi due anni, anche a causa della pandemia, le donazioni sono rallentate». In effetti la raccolta nei primi sette mesi dell’anno in provincia sta segnando il passo: sono 1.185 le donazioni che mancano all’appello rispetto all’anno precedente. Dal primo gennaio al 31 luglio sono state complessivamente 36.320, erano state 37.505 nello stesso periodo del 2021. Anche se il centro del Monterosso, per quanto riguarda la raccolta di sangue, è in controtendenza con, fino ad ora, un saldo positivo di 233 unità, sempre rispetto all’anno scorso.

«La plasmaferesi preoccupa»

«Qualche preoccupazione in più l’abbiamo per la raccolta del plasma – continua Trapattoni – perché, per soddisfare il fabbisogno nazionale di medicinali plasmaderivati, il nostro Paese è costretto a ricorrere al mercato internazionale».

Avis è da tempo impegnata in campagne di comunicazione ad hoc per sensibilizzare a questa tipologia di donazione, «ma forse sarebbe più efficace una campagna condivisa da tutti gli attori del sistema trasfusionale bergamasco – aggiunge Trapattoni - perché parliamo di un elemento estremamente prezioso per la salute delle persone». Che ha un ruolo fondamentale nella cura di molte patologie croniche anche rare, che possono essere trattate solo attraverso la sua somministrazione o di sostanze da esso estratte. I fattori della coagulazione, ad esempio, sono indicati nel trattamento dell’emofilia e di altre malattie emorragiche congenite, mentre le immunoglobuline sono utilizzate per il trattamento delle immunodeficienze e in molti disordini neurologici.

