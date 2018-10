Allarme furti di Honda 125 a Bergamo

«Le smontano e le rivendono a pezzi» Dopo la segnalazione di un lettore si fanno avanti altre due vittime: «Le smontano e le rivendono a pezzi» spiegano le vittime dei furti.

«Un mese fa è successo a me e sicuramente anche a un’altra persona il 12 settembre». Dopo la segnalazione di un lettore, derubato venerdì sera in Porta Nuova del suo scooter Honda SH 125, domenica 14 ottobre altri due lettori hanno segnalato furti analoghi avvenuti sempre in centro città, in via XX Settembre e alla stazione ferroviaria.

«Probabilmente ad agire è una banda specializzata – commenta l’assessore alla Sicurezza Sergio Gandi –. Consiglio alle vittime di presentare denuncia alla polizia locale, che ha la centrale di riferimento per le telecamere, in modo che possa raccogliere tutti i dati e sviluppare le indagini. È bene inoltre chiedere subito di visionare le telecamere, perchè i filmati restano registrati solo per 5 giorni. Per quanto riguarda i paletti per incatenare le motociclette credo che sia una cosa fattibile e ne parlerò al più presto all’assessore Stefano Zenoni».

