Allarme per finto tecnico Lottomatica

Truffati 30 tabaccai per 60mila euro Finge test sui Pos degli ignari tabaccai e spilla migliaia di euro.

In un caso ha tenuto al telefono una tabaccaia per tre ore e venti minuti. Durante le quali le ha fatto eseguire 141 operazioni con il pos della Lottomatica e dettare i relativi codici pin, di 16 cifre ciascuno, incassando alla fine 14.100 euro. Episodio che rende l’idea di come l’ autore di una nuova truffa che sta spopolando ai danni di tabaccai di città e provincia sia particolarmente abile e di come sia, soprattutto, un esperto della materia. Nel giro di una settimana è riuscito a raggirare trenta tabaccai tra Bergamo e provincia - tante sono le denunce raccolte negli ultimi giorni da polizia e carabinieri - per un totale di oltre 60 mila euro. Già alcuni casi si erano registrati negli anni passati, nel 2013 a Ponteranica un tabaccaio era stato truffato con lo stesso metodo di quasi 3 mila euro.

