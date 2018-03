Alle porte della primavera ancora freddo

Lo spettacolo del ghiaccio in montagna In montagna è stato un vero spettacolo con cascate di ghiaccio e sculture naturali.

Alle porte della primavera ancora freddo e ghiaccio specie in montagna a partire dalle cascate del Serio, in Alta Val Seriana, che solo da poche ore hanno iniziato a sciogliersi e a far scorrere l’acqua attraverso enormi blocchi ghiacciati.

GHIACCIO E FREDDO IN VAL BREMBANA - BRACCA

Architetture glaciali si sono viste anche in Val Taleggio, lungo la strada degli Orridi, a Bracca, nell’orrido lungo la strada provinciale 27, lungo la via Mala, tradizionale meta dei turisti innamorati di queste formazioni naturali, in val del Vo (Schilpario) dove l’omonima cascata si è gelata e alla grotta dei Pagani, sulla Presolana, oggetto di foto spettacolari postate sul gruppo Fb Orobie Trekking.

Le cascate del Serio completamente sghiacciate a causa del rialzo delle temperature Alcuni stambecchi nei pressi di Maslana, sotto la pioggia battente

