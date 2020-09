All’Edonè il festival del casoncello

Dal 3 al 13 settembre a Bergamo È ormai una tradizione cittadina: dal 3 al 13 settembre lo Spazio Giovani Edonè con il suo parco si trasforma in una vera e propria sagra orobica all’insegna di casoncelli, scarpinocc, primi bergamaschi, formaggi, polenta, carni e selvaggina.

Dal 3 al 13 settembre all’Edonè c’è il Festival del casoncello. Al centro della festa i piatti bergamaschi: casoncelli in primis, scarpinocc e poi formaggi, polenta, carni e selvaggina. L’appuntamento è tutte le sere allo Spazio Giovani Edonè, in via Gemelli 17, a Bergamo. L’ingresso è libero con centinaia di posti a sedere con distanziamento e totale sicurezza, ampio parcheggio. Tutti gli appuntamenti della sagra qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA