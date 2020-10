Allerta arancione in Bergamasca

Rischio idrogeologico e forti piogge Scatta l’allerta meteo (moderato) per rischio idrogeologico su alcune zone della Lombardia nella giornata di lunedì 26 ottobre.

Scatta l’allerta meteo (moderato) per rischio idrogeologico su alcune zone della Lombardia nella giornata di lunedì 26 ottobre. In generale per la giornata di lunedì si nota al Nord una rapida intensificazione della copertura sulle regioni occidentali e sulle restanti aree Alpine e Prealpine con deboli piogge e qualche occasionale rovescio atteso dal pomeriggio di lunedì 26 ottobre a ridosso dei rilievi e soprattutto sulla Liguria. Qualche fiocco di neve in serata sulle cime delle Alpi occidentali, oltre i 1800-2000 metri. Ampio soleggiamento altrove.

Al primo mattino e dopo il tramonto prevista la formazione di foschie dense e locali banchi nebbia sulle aree pianeggianti. Temperature in diminuzione. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da meridione su Liguria, nonchè sulle aree Alpine e Prealpine.

In Lombardia moderata criticità idrogeologica e forte vento sono annunciati dalla Protezione civile della regione sulle Orobie bergamasche, medio-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali allerta gialla per rischio idraulico su: Orobie bergamasche, media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale.

