Esodo del primo agosto: code in A4 a Brescia Centro (Foto by Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it)

Allerta caldo e lunghe code in A4

Il Covid non ferma l’esodo di agosto Nel primo giorno di agosto si confermano tante partenze per le ferie degli italiani, che non si sono lasciati intimorire dalle restrizioni per l’epidemia di Covid-19.

Nel primo giorno di agosto si confermano tante partenze per le ferie degli italiani, che non si sono lasciati intimorire dalle restrizioni per l’epidemia di Covid-19, la quale non si può considerare certo alle spalle visto che i contagi non si sono ancora arrestati, seppur appaiano più sotto controllo.

Lunghi incolonnamenti si sono registrati dalle prime ore del mattino di sabato 1 agosto in A4, in particolar modo tra i caselli di Brescia Centro e Peschiera del Garda, come segnala anche Il Giornale di Brescia. Proprio a Peschiera si segnalano anche difficoltà per chi deve uscire al casello. Code e traffico, come fosse un normale esodo estivo verso le località turistiche e di mare. È un sabato di traffico intenso anche in Emilia-Romagna verso la Riviera romagnola. Rallentamenti e code si registrano sull’autostrada A14 dal nodo di Bologna verso Rimini, fin dal mattino presto, di automobilisti in fila verso il mare. I tempi di percorrenza si stanno gradualmente allungando.

Al momento la viabilità risulta fortemente rallentata e, combinata con l’allerta da bollino rosso per le roventi temperature previste per la giornata di oggi, non si preannuncia un viaggio semplice. Il bollino rosso infatti è scattato in 14 città italiane.

Il peggioramento arriva dopo l’afa degli ultimi giorni, particolarmente difficile da sopportare non solo per le temperature, ma soprattutto per la cappa di aria calda e umida che fa innalzare anche il cosiddetto punto di rugiada. Un indice che, a detta degli esperti di meteo, incide sulla capacità di tutte le persone di sopportare il caldo, non solo bambini e anziani.

È un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute. In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al bollino rosso, è previsto per sabato a Brescia, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che oggi avevano bollino arancione sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo. Anche a Bergamo temperature oltre i 35 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA