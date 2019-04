Allerta gialla sulla Lombardia

Pioggia e vento in Bergamasca La pioggia era stata prevista ed è arrivata, con anche il vento e la Regione Lombardia che dirama un’allerta gialla per maltempo sul territorio lombardo.

Una profonda area depressionaria posta nel Mediterraneo occidentale ha portato intense correnti orientali sulla nostra provincia, e con esse molte nubi e rovesci di pioggia associati. Per tale evento, l’Aeronautica Militare ha emesso specifico bollettino di criticità nazionale per vento forte, mare agitato e piogge intense. Sulla nostra provincia l’intensità dei rovesci sarà elevata soprattutto nella serata di martedì. In giornata il cielo sarà molto nuvoloso con piogge continue ma moderate, che si protrarranno per l’intera giornata. Il maltempo continuerà anche mercoledì con fasi intense: poche le speranze di vedere il sole fino a venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA