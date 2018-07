Allerta meteo: temporali e grandine

Termometro giù anche in Bergamasca Grandine e vento forte si sono già abbattuti sul Mantovano e in provincia di Brescia. L’allerta meteo per le prossime ore riguarda anche la provincia di Bergamo.

Termometro giù e possibili temporali e grandinate. L’estate 2018 <regala> l’ennesima perturbazione violenta che ha già creato non pochi problemi in provincia di Mantova dove nella notte tra domenica e lunedì si è abbattuta una tromba d’aria. Alberi sradicati, tetti danneggiati, grandine che ha colpito i campi coltivati anche in provincia di Brescia. Un’ondata di maltempo molto violenta che potrebbe arrivare anche in provincia di Bergamo dove è stata lanciata la pre allerta per possibili temporali.

Secondo gli esperti meteo una forte perturbazione in arrivo dall’Atlantico spazzerà via l’anticiclone africano, portando temporali e piogge intense su molte regioni. Già dal primo pomeriggio temporali con grandine e locali nubifragi si formeranno sul Piemonte per dirigersi verso Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, in serata su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria e Lazio. Particolare attenzione alle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Padova, Venezia, ma anche Modena, Cremona, Verona e Genova e in serata e notte anche Roma. La Protezione civile ha diramato una allerta gialla per Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale.

Ecco il dettaglio sulla provincia di Bergamo

Lunedì, 16 luglio: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 28mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Martedì, 17 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3700 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 18 luglio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

