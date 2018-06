Allerta temporali sulla Bergamasca

Previsto maltempo fino al week end Il cielo non promette nulla di buono e le previsioni confermano: ci attendono almeno tre giorni di maltempo. In provincia di Bergamo sono previsti temporali dal pomeriggio di martedì 12 giugno, anche molto forti.

Martedì, 12 giugno: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì, 13 giugno: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3250 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì, 14 giugn o: Inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata ampie schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3400 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

