Alzano, c’è Michela e si scatena la festa In mille per celebrare l’oro olimpico -Foto

In mille per celebrare l’oro olimpico -Foto Festa rimandata di un’ora ma all’arrivo della sciatrice di Nese è scoppiato l’entusiasmo di quasi un migliaio di persone.

Una vera propria bolgia a Alzano per l’arrivo, direttamente dalla Corea, di Michela Moioli . La campionessa olimpica di snowboard cross che ha vinto l’oro nella sua specialità è stata accolta da un migliaio di persone festanti che si erano date appuntamento dalle 22 di sabato 17 febbraio. La festa è stata posticipata a causa di un’imprevisto ritardo del volo ma alle 23.45, quando Michela ha fatto la sua comparsa sul palco allestito nel cortile del municipio, l’entusiasmo era incontenibile. L’Amministrazione ha pensato e realizzato un’accoglienza in grande stile con un maxischermo e spettacoli per intrattenere la gente prima dell’arrivo di Michela.

