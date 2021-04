Il presidio in piazzale Alpini

Ambulanti bergamaschi, presidio in piazzale Alpini: «All’aperto e in piena sicurezza, il settore deve ripartire» Circa 150 persone, con un centinaio di furgoni, si sono date appuntamento nel pomeriggio di venerdì 9 aprile nel piazzale vicino alla stazione per manifestare pacificamente e chiedere interventi urgenti per il settore. «Serve una programmazione che ci consenta di lavorare senza più stop. Con ristori veri e immediati».

Nel pomeriggio di venerdì 9 aprile, Anva Confesercenti Bergamo, l’associazione degli ambulanti bergamaschi, ha organizzato una manifestazione pacifica in piazzale Alpini a Bergamo per chiedere la riapertura di tutti i mercati all’aria aperta. Circa 150 persone con 100 furgoni si sono date appuntamento per le 16 nel piazzale. Al termine della mobilitazione una delegazione guidata dal presidente Anva Confesercenti Bergamo, Giulio Zambelli, incontra il sindaco Giorgio Gori perché possa farsi portatore nelle sedi competenti delle necessità e delle richieste sempre più urgenti del settore, che chiede la riapertura di tutti i mercati all’aria aperta, la ripresa del comparto (circa 2.000 le micro imprese famigliari bergamasche) e la garanzia di ristori veri ed immediati.

I commercianti, tra l’altro, chiedono una programmazione che consenta loro di lavorare senza più stop, per poter svolgere un servizio che considerano di prossimità ai cittadini, garantendo il pieno rispetto di tutte le norme anti Covid e con l’ulteriore vantaggio in termini di sicurezza di essere all’aperto. Tra le richieste, anche quella di correggere la norma sulle fiere le sagre, concedendo agli operatori di lavorare almeno nelle fiere dei paesi sotto i 5 mila abitanti, all’aperto e in sicurezza.

