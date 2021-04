«Amici di scuola», conclusa la sesta edizione: da Esselunga nella Bergamasca materiale didattico per quasi 750 mila euro In questa sesta edizione dell’iniziativa, a Bergamo e provincia sono stati distribuiti premi per un totale di 746.589 euro. «In un anno in cui la scuola è stata messa in seria difficoltà dall’emergenza da Covid-19 abbiamo voluto contribuire a riportare un po’ di normalità, proponendo un catalogo arricchito di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching».

Con la sesta edizione di «Amici di Scuola», Esselunga ha potuto distribuire, a partire dal 2015, complessivamente oltre 93 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 13.000 scuole italiane. In questa sesta edizione dell’iniziativa, a Bergamo e provincia sono stati distribuiti premi per un totale di 746.589 euro.

«In un anno in cui la scuola è stata messa in seria difficoltà dall’emergenza da Covid-19 – spiega la società –, Esselunga, da sempre attenta ai bisogni delle comunità in cui opera, ha voluto ancora una volta impegnarsi per contribuire a riportare un po’ di normalità nel presente, proponendo un catalogo arricchito di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching per favorire la didattica digitale e consentire a studenti e insegnanti di vivere la scuola in modo ancora più sicuro».

In sei edizioni dell’iniziativa «Amici di Scuola» sono stati donati:

- Emilia- Romagna: 5.325.571,3 euro

- Lombardia: 66.338.320,5 euro

- Piemonte: 7.866.451,5 euro

- Toscana: 11.921.695, 2 euro

- Lazio: 303.987,6 euro

- Liguria: 590.067, 3 euro

- Veneto: 780.214,9 euro

I numeri testimoniano il successo del progetto al quale hanno partecipato moltissime scuole che hanno avuto l’opportunità di arricchire la propria dotazione di strumenti tecnologici, alcuni dei quali hanno facilitato anche le attività legate alla didattica a distanza.

Oltre alla fornitura di materiale scolastico, il programma «Amici di Scuola» ha offerto anche quest’anno la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare gratuitamente agli incontri «Insieme per Capire», organizzati in modalità online, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera. Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, l’iniziativa dedicata a temi d’attualità ha coinvolto ben 155.000 studenti e docenti di tutta Italia.

Per avere maggiori informazioni ed essere sempre aggiornati è possibile consultare il sito www.amicidiscuola.com.

