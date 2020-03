Anche la fidanzata di Rugani positiva

Michela Persico: ma sto bene Anche la compagna di Daniele Rugani, la giornalista e conduttrice tv bergamasca Michela Persico, 29 anni, è risultata positiva al test del Coronavirus. Lo annuncia lei stessa in un video pubblicato su Instagram.

«Esito positivo, ma asintomatica! Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene! Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto». Questo il post su Instagram di Michela Persico, conduttrice televisiva e giornalista sportiva, compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus e primo giocatore di Serie A a risultare positivo al Covid-19.

«Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi stanno vicino, sto benissimo e non ho alcun sintomo, sia io che Daniele siamo positivi ma asintomatici - ha aggiunto in un video Michela Persico -. Ci tenevo a fare questo video per raccomandarvi di stare a casa e di non uscire se non per motivi strettamente necessari, io sono un esempio in questo senso, si può essere positivi senza saperlo e rischiare di contagiare altre persone. Bisogna stare attenti e rispettare queste piccole norme che ci sono state date, restiamo a casa e vedrete che tutto andrà bene».

